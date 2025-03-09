Командующий ВМС Украины признал эффективность борьбы РФ с морскими дронами

Фото: Efrem Lukatsky/ТАСС

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Киевский режим пытается усовершенствовать свои беспилотники.

Вооруженные силы России эффективно противодействуют морским беспилотникам киевского режима. Об сообщает The Guardian со ссылкой на командующего военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексея Неижпапу*.

«Москва разработала весьма эффективные методы для борьбы с рейдами украинских морских дронов», — признал офицер.

По его словам, в стране ведется работа по усовершенствованию дронов. Цель — сделать их быстроходными ударными платформами с зенитными орудиями, способными уничтожить вертолет, а также оснастить FPV-дронами.

Морские беспилотники — это безэкипажные катера, снабженные боевой частью. На вооружении у Украины имеются модели «Микола», Sea Baby, Magura VS, «Мамай», «Маричка» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области жилой дом загорелся после падения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Семья, проживающая в поврежденном доме, а также их соседи были временно отселены. Муниципальная комиссия прибудет утром, чтобы оценить размеры причиненного ущерба.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ