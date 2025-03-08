С побережья мыса Панагия вывезли последние фрагменты танкера «Волгонефть-239»

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Работы по ликвидации последствий аварии завершены на 100%.

Последние обломки затонувшего в конце прошлого года нефтяного танкера «Волгонефть-239» вывезли с берега мыса Панагия в Краснодарском крае. Об этом стало известно из сводки местного оперативного штаба.

«Мыс Панагия покинули последние детали танкера „Волгонефть-239“ — гребные винты и якорь. Их погрузили в спецтехнику и вывезли с площадки», — говорится в официальном сообщении.

Также в оперштабе уточнили, что одновременно с окончанием работ по вывозу обломков должна завершиться и откачка мазута из искусственно созданной бухты.

Как сообщил начальник производства компании «ЭкоПромТех», работы завершены на 100% — рабочим осталось лишь вывезти с территории остатки оборудования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-212», который разломился пополам и полностью затонул в Керченском проливе. Правда, штраф оказался намного меньше даже примерной суммы экологического ущерба. По оценкам экспертов, она может превышать 30 миллиардов рублей. Судовладельца же обязали заплатить только 30 тысяч рублей. И даже этот штраф он собирается оспорить.