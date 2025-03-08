Фото, видео: 5-tv.ru

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Манифестанты критикуют политику Эммануэля Макрона.

Митинг против планов президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска и вооружение на Украину состоялся в Париже. Видео с места событий оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Акция протеста развернулась на площади неподалеку от Лувра. Манифестанты выступили против военной поддержки Украины. Кроме того, были слышны лозунги, выражающие недовольство французов призывами принять Незалежную в НАТО.

Митинг был организован партией «Патриоты». Ее лидер Флориан Филиппо уже не раз критиковал политический курс главы Франции Эммануэля Макрона, который, помимо всего прочего, пугает своих сограждан мнимой «российской угрозой».

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков уличил Францию в нарушении договоренностей. Песков также указал на то, что французские власти в 2014 году подписали документ, гарантировавший законному на тот момент украинскому президенту Виктору Януковичу политическое будущее. Однако после случившегося государственного переворота Париж нарушил все договоренности.