Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Пострадавших и раненых среди мирных жителей нет.

После нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Большесолдатского района, расположенного в Курской области, на улице Новоселовка было повреждено 14 зданий. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в публикации в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела населенного пункта повреждено 14 домов по улице Новоселовка — посечены фасады, выбиты окна», — описал ситуацию временно исполняющий обязанности главы.

Пострадавших и раненых среди мирных жителей, по словам Хинштейна, нет.

Представитель Курской области добавил, что украинские неонацисты раз за разом подвергают угрозе жизни граждан. По этой причине он призвал население субъекта беречь себя и не приезжать назад в «серую зону», где на данный момент идут боевые действия и нет гарантий безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области российские силы противоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны ВСУ над нефтеперерабатывающим заводом.