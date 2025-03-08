Уголовное дело возбудили после удара ВСУ по жилому дому в Курской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате атаки два человека.

После атаки украинского беспилотника на жилой дом в селе Гирьи Курской области 7 марта было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в главном военном следственном управлении Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

«Военнослужащие ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на территорию частного жилого дома, где находились мирные жители», — написали в ведомстве.

В результате атаки получили ранение мужчина и женщина, они являются супругами. Оба были доставлены в больницу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Теперь следователи занимаются установлением и привлечением к ответственности всех причастных к инциденту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается. За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 180 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП «Marder» производства ФРГ.