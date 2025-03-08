«Вы есть любовь»: как знаменитости поздравили женщин с 8 Марта
Стас Михайлов выступил в аэропорту Шереметьево и поздравил женщин с 8 Марта
Фото: Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Что SHAMAN, Сергей Лазарев и Стас Михайлов пожелали дамам?
8 Марта — Международный женский день, который также ознаменует приход долгожданной весны. Этот праздник является одним из самых любых во многих странах мира.
Кто-то воспринимает этот день как символ равноправия, а для кого-то это праздник красоты. Так или иначе 8 Марта все мужчины спешат поздравить дам и лишний раз признаться им в любви.
Российские знаменитости также не остались в стороне и поспешили сказать несколько теплых слов всем женщинам. 5-tv.ru сделал подборку лучших поздравлений.
Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин пожелал, чтобы каждая женщина была окружена минимум пятью мужчинами. Такое экстравагантное пожелание он озвучил в преддверии 8 Марта в разговоре с Lenta.ru.
«Желаю каждой женщине, чтобы она была окружена минимум пятью мужчинами, которые засыпят ее подарками и цветами», — сказал Шаляпин.
Исполнитель также отметил в интервью, что нет какого-то универсального совета о том, какой подарок нужно дарить женщинам в этот день, ведь все индивидуально. Поэтому главное, по мнению артиста — это внимание и любовь.
Стас Михайлов
В Международный женский день певец Стас Михайлов решил порадовать пассажиров в столичном аэропорту Шереметьево, исполнив там несколько своих хитов.
Для публики это стало большим, но приятным сюрпризом.
«Пускай ваше счастье будет в ваших сердцах, в ваших глазах на протяжении всего года от ваших родных, любимых и близких людей. В честь вашего праздника — весна», — сказал исполнитель хита «Все для тебя».
SHAMAN
Народный артист РФ SHAMAN (Ярослав Дронов) записал поздравление всем женщинам России в своем Telegram. Дронов пожелал дамам оставаться столь же любимыми и красивыми, как и прежде.
Он также пожелал каждой женщине услышать своего любящего и любимого ею мужчины заветные слова: «Ты — моя!»
Александр Домогаров
Актер Александр Домогаров довольно страстно и душевно решил поздравить женщин с праздником. Свое обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Дорогие наши, любимые! Вы — наши матери, жены, сестры, дочери, знакомые, любимые, коллеги… Без Вас — жизни нет! Жизнь — это вы! Вы — это самое лучшее в этой жизни., Вы есть любовь!!! С праздником!!! Будьте здоровы! Любимы! Счастливы!» — так написал Домогаров в соцсети.
Сосо Павлиашвили
Певец Сосо Павлиашвили пожелал всем женщинам радости и долгих лет жизни. Он отметил, что каждый день должен быть для дам праздником.
«Я вам желаю, чтобы каждый день для вас был праздником, чтобы в ваш дом заходили только добрые, щедрые, порядочные люди, чтобы ваши любимые никогда не болели, а для вас главными словами были «любовь» и «вдохновение», — сказал певец, его слова передают ТАСС.
Сергей Жуков
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков напомнил, что женщинам важно получать внимание не только на 8 Марта, но и в другие дни. Он считает, что порадовать вою даму не так сложно.
«Выучите пару аккордов на гитаре и впечатлите любимую душевной песней. Может быть, и от „Руки Вверх!“. Приготовьте свое коронное блюдо на ужин или просто скажите ей на ушко теплые слова. А, может, вы знаете, о чем она мечтала в детстве, и готовы исполнить это желание прямо сейчас? Подойдите к делу творчески!» — говорит артист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал историю праздника 8 Марта и как его отмечают в мире. Это уже давно не просто дата в календаре, а масштабный праздник, который ждет каждая представительница прекрасного пола.