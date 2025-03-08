Пострадали 16 человек: в центре Берлина загорелся многоквартирный дом

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Один из жителей получил тяжелые повреждения.

В результате пожара в пятиэтажном доме в центре Берлина пострадали 16 человек. Об этом сообщает пожарная служба страны.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на первом этаже здания в районе Кройцберг. Один из пострадавших получил тяжелые повреждения, у других зафиксированы легкие травмы.

По данным издания Der Spiegel, четверо пострадавших были госпитализированы. Для ликвидации пожара было привлечено 68 спасателей.

Прежде сообщалось, что сразу два крупных пожара произошли в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Один из них вспыхнул у нового жилого комплекса.

Расселенный деревянный дом горел буквально в нескольких метров от него. Пламя быстро распространилось по ветхим перекрытиям, дымом затянуло всю округу. Жители за тушением следили из окон, некоторые выбежали из квартир. Но пожарные не допустили распространение огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Воздвиженка Приморского края двое мужчин погибли в результате пожара в двухэтажном доме. Кроме того, в больницу была доставлена 12-летняя девочка с признаками отравления угарным газом.