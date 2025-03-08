Весна пришла! Температура в Москве обновила суточный рекорд

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Столбики термометров показали 10,1 градуса.

В Москве установлен температурный рекорд — 8 марта 2025 года воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до 10,1 градуса тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.

«В Москве установлен температурный рекорд. В 14.00 столбики термометров на главной метеостанции ВДНХ показывают плюс 10,1 градуса», — отметил эксперт.

Тишковец уточнил, что прежний рекордный показатель составлял 8,6 градуса тепла — он был зафиксирован 8 марта 2020 года.

Ранее была зарегистрирована рекордно теплая температура ночью 7 марта. Столбики термометров на главной метеостанции ВДНХ показали 6,4 градуса тепла, побив предыдущий рекорд теплой ночи, установленный в 2020 году, когда столбик термометра показывал 5,5 градуса.

Совершенно непривычные цифры были зафиксированы и на других метеостанциях: 6,9 градуса в районе Балчуг, 5,8 в Строгино, 5,6 в Тушино и 5,5 в Бутово.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за теплой погоды в России сезон аллергии может начаться раньше.