В центре Москвы столкнулись Porsche и электровелосипед

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пострадал один человек.

В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Porsche и электровелосипеда. По словам источника 5-tv.ru, один человек пострадал, о его состоянии пока ничего неизвестно.

На место ДТП прибыли медики и сотрудники Госавтоинспекции. Причины аввари устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По информации ведомства, авария произошла около 6:35 на 305 километре автодороги Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». За рулем грузового транспортного средства «Ман» находился 45-летний водитель, а под управлением 44-летнего местного жителя был автомобиль «Мерседес-Спринтер».