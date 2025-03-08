«Имейте совесть»: Брухунова отреагировала на новости о госпитализации Петросяна

Брухунова попросила оставить ее семье в покое на фоне новостей о Петросяне

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Ранее появилась информация о том, что у юмориста желудочно-кишечное кровотечение.

Жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова попросила журналистов оставить ее семью в покое на фоне слухов о госпитализации супруга. Об этом она заявила в социальных сетях.

«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое! Имейте совесть», — написала она.

Брухунова прикрепила запись экрана, на которой видно многочисленные пропущенные звонки со стороны журналистов.

Прежде источник 5-tv.ru сообщал, что Евгений Петросян госпитализирован в столичную больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Однако представители юмориста пока никак не отреагировали на новости о его самочувствии.

К слову, в последнее время в последнее время появляются тревожные новости о состоянии юмориста. В феврале 2024, например, он попал в больницу с переломом предплечья. Петросяна прооперировали и установили титановые пластины методом остеосинтеза — соединения перелома фиксирующей конструкцией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев попал в больницу Владикавказа. Причиной стал гипертонический криз, который впоследствии удалось купировать медикам.