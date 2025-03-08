«Гробит себя»: Шаляпин обеспокоен образом жизни Анны Асти

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Рабочий график певицы вызывает у него шок.

Певец Прохор Шаляпин обеспокоен образом жизни артистки Анны Асти. Своими мыслями по этому поводу он поделился в одном из подкастов.

По словам Прохора, за большой популярностью Анны стоит «адский труд». Все свое время она проводит на концертах, гастролях и репетициях. Из-за этого у знаменитости не остается времени отдохнуть и насладиться жизнью.

«Она не высыпается, у нее бешеный график, концерты за концертами. Это все очень тяжело. И под это проходит ее жизнь!» — негодует Шаляпин.

Артист заявил, что, пока певица ездит по стране и «горбатится», он отдыхает на лучших курортах и при этом тоже не испытывает нужды в деньгах.

Шаляпин уверен, что Асти и другие очень популярные артисты просто себя «гробят». По его мнению, им нужно осознать, что жизнь не вечна и может закончиться в любой момент.

К слову, накануне любимец публики поздравил дам с Международным женским днем и пожелал женщинам быть окруженными минимум пятью мужчинами.

Он поделился, что самым необычным подарком, который преподносил певец на 8 Марта, стала поездка с девушкой в поле. При этом, по словам Прохора, в большинстве случаев он все же ограничивается косметикой и безделушками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин раскрыл рецепт счастливой жизни.