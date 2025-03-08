«Наравне с мужчинами»: Александра Ребенок рассказала, в чем заключается женская сила

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

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Артистка любит, когда ей открывают двери и подают пальто.

Сила женщины заключается в ее слабости. Об этом актриса Александра Ребенок рассказала 5-tv.ru на пресс-показе спектакля Аллы Сигаловой «8 женщин» в МХТ имени Чехова.

Звезда театра и кино подчеркнула, что в современном мире, где женщины уже давно водят машины, занимают руководящие должности и являются лидерами, важно помнить о том, что настоящая сила проявляется не только в успехах и независимости.

«Наш мир диктует нам новые обстоятельства. Мне кажется, что мы давно меняемся», — отметила актриса, подчеркивая значимость исторической борьбы за равноправие.

Тем не менее, несмотря на достижения, Александра уверена, что истинная женская сила заключается в уязвимости. Она считает, что именно в этом признании своих эмоций и чувств женщины находят глубину в отношениях с окружающими. Эта открытость позволяет не только строить крепкие связи, но и демонстрировать человечность, что в конечном итоге делает их еще более сильными.

«Мы боролись за права голосовать, а сейчас мы действительно наравне с мужчинами. Но все-таки я верю, что женская сила в ее слабости», — добавила Ребенок.

Александра Ребенок предлагает переосмыслить концепцию женской силы, показывая, что сочетание амбиций и уязвимости создает уникальную динамику, позволяющую женщинам не только добиваться успеха, но и оставаться чувствительными и открытыми к окружающим.

Сама же артистка признается, что ей приятно, когда ей открывают двери и помогают надеть пальто. Это, по ее мнению, символизирует заботу и внимание, которые делают отношения между людьми более теплыми и человечными. Александра считает, что такие моменты напоминают о важности проявления чувств и взаимопомощи, которые, как ни странно, подчеркивают не только уязвимость, но и настоящую силу.

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