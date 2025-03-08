«Благодаря вам мир становится лучше»: Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Премьер-министр РФ пожелал, чтобы в каждом доме царила любовь.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

«Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам», — сказал он.

Он отметил, что каждая обладает множеством талантов. Добивается успехов в профессии, создает семейный уют и дарит душевное тепло окружающим.

«Благодаря вам мир становится лучше», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр пожелал женщинам здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях, а также, чтобы в каждом доме царили любовь, благополучие и взаимопонимание.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин на фоне цветов поздравил соотечественниц с Международным женским днем. Как отметил глава государства, в России традиционно особое отношение к 8 Марта — очень теплое и искреннее. Он также подчеркнул, какую важную роль в обществе берет на себя женщина.