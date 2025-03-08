Названа причина смерти двукратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена и его жены

Фото: www.globallookpress.com/MICHAEL FERGUSON

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Знаменитости, а также одна из их собак были обнаружены мертвыми в собственном доме в Санта-Фе.

Получены результаты исследований, проведенных экспертами после обнаружения тел голливудского актера Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы. Стали известны точные причины смерти знаменитостей.

Как сообщается в материале агентства Bloomberg со ссылкой на главного медицинского следователя доктора Хизер Джарелл, артист скончался из-за проблем с сердцем. Его жена — от вирусной инфекции, сопровождающейся развитием сердечно-легочной недостаточности. У Хэкмена тест на вирус был отрицательным.

«Хэкмен умер от болезни сердца, причиной которой стала болезнь Альцгеймера, а Аракава за несколько дней до него — от хантавирусного легочного синдрома», — заявила Джарелл.

Джину Хэкмену было 95 лет, пианистке Бетси Аракаве, 64. Они поженились в 1991 году, общих детей у пары не было. У актера также есть трое взрослых детей от первого брака. Супругов нашли мертвыми в разных частях их дома в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 26 февраля. Предположительно, оба скончались в начале месяца.

Тело Бетси Аракавы к моменту обнаружения было частично мумифицированным, рядом находилась мертвая немецкая овчарка — одна из трех собак пары. Вероятно, она умерла от обезвоживания или голода. Собаки не болеют хантавирусом. Первоначальная версия полиции подразумевала отравление газом, но соответствующая служба штата опровергла утечку.

На счету Джина Хэкмена более 90 ролей и две премии «Оскар». Наиболее известные киноработы — «Враг государства», «Непрощенный», «Бонни и Клайд», «Миссисипи в огне», «Вердикт за деньги», «Французский связной», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум» и другие.

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