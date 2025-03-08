ФАС просят проверить завышенные цены на цветы к 8 марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Дороже всего букеты становятся за пару дней до праздника.

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить цены на цветы к 8 Марта. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил соответствующее обращение руководителю ведомства Максиму Шаскольскому.

Документ оказался в распоряжении 5-tv.ru. В нем говорится, что в последние годы наблюдается тенденция к монополизации рынка, в связи с чем вероятны злоупотребления со стороны доминирующих компаний.

«Как следствие, потребители сталкиваются со значительным ростом цен на цветы, который нередко превышает уровень официальной инфляции. Особенно резко стоимость повышается в праздничные периоды, в том числе к 8 Марта», — сказано в обращении.

Отмечается также, что депутаты исследовали рынок, проверили цены на сайтах крупнейших онлайн-магазинов цветов. Выяснилось, что в определенные периоды стоимость букетов может повышаться с 3,7–4,5 тысячи рублей до 6,5-7 тысяч. В процентном соотношении рост составляет от 55% до 80%. Особенно дорогими цветы становятся за день-два до праздника.

Так, в Москве средняя цена букета доходит до 3635 рублей, самые дешевые, за 1897 рублей, — в Перми. Эти суммы нельзя назвать доступными, особенно для молодежи. По мнению Миронова, сложившаяся ситуация «противоречит целям государственной политики, направленной на поддержку семьи и молодежи».

Поэтому он и попросил представителей ФАС провести комплексную проверку на предмет злоупотреблений и необоснованного завышения цен. И принять соответствующие меры. Он полагает, что в некоторых магазинах ценники переписываются буквально за ночь, будто оптовые фирмы владельцы салонов хотят за несколько мартовских дней заработать на год вперед.

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