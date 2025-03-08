Российские бойцы в зоне СВО поздравили любимых с Международным женским днем

Фото, видео: 5-tv.ru

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Военнослужащие не каждый день могут поговорить с близкими. И праздник проводят вдали от них, но надеются на скорую встречу.

Российские военнослужащие, штурмовики 177-го полка морской пехоты поздравили любимых с Маждународным женским днем. Съемочная группа застала их во время учений на полигоне и запечатлела трогательные моменты — далеко не каждый день у бойцов есть возможность поговорить с женами, сестрами, матерями и детьми. Но на этот раз они дозвонились до родных по видеосвязи и сказали им главные слова.

«Пока есть связь, поздравить тебя, Галюшку, Сонечку с наступающем праздником 8 Марта. Спасибо, что вы есть у меня, за ваш надежный тыл, за вашу любовь. Желаю вам всех благ, как можно больше счастливых мгновений. Пусть счастье и любовь всегда будут рядом с вами, мои хорошие», — говорил супруге один из бойцов.

Ответить женщине было трудно — она плакала. Потому что скучает, а еще каждый день боится получить печальную новость о судьбе своего защитника. Военнослужащий успокаивает любимую по-мужски, короткой фразой: «Не плачь, моя хорошая». Кажется, боится сказать больше и не сдержать собственных эмоций.

«Мамочка, очень хочу поздравить тебя и всех девушек нашей семьи, нашей страны, этого мира с праздником. Вы — цветы нашей жизни, мы вас очень любим. Мы за вас бьемся, защищаем родину, отечество и имя нашей страны. Я очень тебя люблю, ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я всегда думаю о тебе», — обращался к матери другой боец.

Командир бригады реактивной артиллерии 177-го полка с позывным «Илеть» пожелал жене и своим дочкам, чтобы в следующий раз они отметили международный праздник всей семьей. И чтобы это был последний раз, когда они встречают 8 Марта вдали друг от друга.

«Самое большое желание — чтобы поскорее все закончилось, чтоб ты приехал домой», — ответила супруга военного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.