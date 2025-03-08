В Ханты-Мансийске открылся XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня»

Фото, видео: 5-tv.ru

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На участие в фестивале были поданы 563 заявки из 45 стран мира.

Кино из Ирана, Канады, Казахстана и Колумбии, встречи со знаменитыми кинодеятелями, а также обширная культурная программа — в Ханты-Мансийске проходит XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Масштабное мероприятие собирает в одном месте начинающих режиссеров и артистов, снимающих умное и независимое кино.

Знаменитый итальянский режиссер Паоло Соррентино дебютировал на «Духе огня» в 2003 году. В рамках международного конкурса он представил свой полнометражный дебют «Лишний человек». С 2022-го славные традиции фестиваля хранит его новый президент — югославский и сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.

Это событие дает возможность не только встретиться с известными актерами, но и чему-то у них научиться. Российская актриса Мария Голубкина, например, провела театральный мастер-класс «Откуда берется обаяние».

«Мы приехали на фестиваль „Дух огня“ в рамках фестиваля, но вообще мы собираемся делать актерскую детскую школу в Сургуте. Это контакты, это моменты, это общение просто. У нас уже сегодня мысль возникла, не буду ее рассказывать, потому что это ноу-хау, но идеи есть и очень хорошие. Хотим, чтоб нам было нескучно… То есть театр нам нужен на Севере как баня. В нашем климате без бани не выживешь. И без театра», — смеется она.

«Дух огня» — билет в мир большого кино

В международном конкурсе за признание поборется одна российская картина — это «Чувства» режиссера Виктории Мокеровой. О том как любовью люди могут задушить, а могут подарить волю к жизни. В российском конкурсе сюрреалистическая драма «Ветер» режиссера Сергея Члиянца про отважного Ивана, который пошел за продуктами, но задержался в разговорах о смысле жизни.

Также нельзя не сказать о фентези «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса, снятом по сказке Ганса Христиана Андерсена. Зрители с большим интересом наблюдают за судьбой картин-участников фестиваля, общаются с представителями индустрии, ищут вместе с ними новые идеи, заложенные в лентах дебютантов.

«Очень тепло. Когда вы чувствуете в зале, что люди приехали, потому что им кино дорого. Потому что им культура нужна, потому что они этим живут, по-настоящему болеют… Бывают такие места и такие фестивали, на которые вы с радостью возвращаетесь. Это, например, фестиваль Эмира Кустурицы в Сербии „Кустендорф“, а сейчас это еще и Ханты-Мансийск», — отметил актер Милош Бикович.

Церемония открытия состоялась 6 марта в концертно-театральном центре «Югра-Классик». По Красной дорожке прошли: Эмир Кустурица, Мария Зверева, Леонид Каневский, Милош Бикович, Дарья Златопольская, Мария Голубкина, Юрий Мороз, Леонид Якубович, Иван Синцов, Алишер Хамидходжаев, Ирина Розанова, Надежда Михалкова, Юлия Мишкинене, Игорь Волошин, Игорь Бабаев, Олег Гаас, Роман Васильев, Максим и Надежда Королевы, Сергей Цигаль, Алексей Франдетти, Станислав Беляев, а также участники российского и международного конкурсов, внеконкурсных показов и деловой программы.

Особое внимание в 2025 году организаторы уделили музыке в кино

Главной темой церемонии стала «Музыка в кино». В течение вечера звучали популярные композиции из известных кинолент, исполненные актером Станиславом Беляевым и акапелла-группой SUPERMOTIV. Режиссером церемонии выступил трехкратный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.

В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Специальная программа подготовлена совместно с Госфильмофондом России. Кроме того, фестиваль стал частью перекрестных Годов культуры России и Китая, что открыло новые возможности для творческого и культурного обмена между дружественными государствами.

На участие в фестивале были поданы 563 заявки из 45 стран мира. В рамках конкурсной программы представлены киноленты из России, Великобритании, Ирана, США, Китая, Японии, Казахстана и других стран. Среди ключевых номинаций: «Фильм-в-работе» — проекты на стадии производства, победитель получит грант на завершение фильма; «Твое кино» — конкурс детских и юношеских фильмов; «Дебют — короткий метр»; «Российские дебюты».

«Дух огня» открывала премьера фильма «Капитан четвертого ранга»

Фестиваль открылся мировой премьерой комедии «Капитан четвертого ранга» режиссера Ильи Казанкова. Фильм представили вице-президент фестиваля Мария Зверева, актриса Ирина Розанова и продюсер Максим Королев. В рамках деловой и образовательной программы фестиваля состоится пленарная сессия «Отражая ценности: Новые визуальные коды национального кинематографа», организованная при поддержке Фонда Росконгресс.

Главная награда — «Золотая тайга», автором идеи которой является первый президент фестиваля Сергей Соловьев. В честь другого вдохновителя «Духа огня» вручаются статуэтки с изображением Александра Абдулова — за лучшие актерские работы.

Выбирать лучших в российском конкурсе будут актриса Ксения Кутепова, оператор Алишер Хамидходжаев и режиссер Юрий Мороз, жюри международной программы возглавил режиссер Щин Ён-щик. Гостей ждут два насыщенных дня непрерывных показов. Может быть, в 2025-м здесь откроются новые имена. И кого-то настигнет слава, как когда-то случилось с неподражаемым Паоло Соррентино.

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