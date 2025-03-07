RuStore более 100 млн раз установили на устройства

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С момента запуска в мае 2022 года ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 50 миллионов человек.

Магазин для скачивания приложений RuStore преодолел планку в 100 миллионов установок. За год число скачиваний выросло в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе ВКонтакте.

Среди причин роста популярности выделяют: бесперебойный и гарантированный доступ к сервисам, возможность совершать покупки различными способами, безопасность и широкий выбор приложений — в каталоге RuStore представлено более 50 000 приложений и игр, доступных на ОС Android, Harmony и Аврора.

«‎За год мы значительно расширили присутствие RuStore на различных ОС и устройствах. Теперь пользователи могут безопасно скачивать и оплачивать приложения и игры с любого удобного девайса. В прошлом году мы впервые появились на электронных книгах и телевизорах, а сейчас магазин приложений доступен на проекторах, Hi-Fi-аудио-плеерах, игровых консолях. Даже на устройствах не адаптированных для работы магазина приложений — кассовых терминалах, умных часах», — отметил директор по продукту RuStore, Олег Афанасьев.

Магазин приложений скачивали на самые разные модели устройств — стоимостью от 5 тысяч до 200 тысяч рублей.

Растет популярность складных смартфонов, среди которых можно выделить компактный Galaxy Z Flip6 и довольно редкий Google Pixel 9 Pro Fold. Среди самых необычных смартфонов с российским магазином приложений: Xiaomi 14 Ultra, способный заменить фотокамеру, редкие BlackBerry KEY2,неординарный Nothing Phone (2a) и защищенные устройства Ulefone Armor.