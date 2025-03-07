ЦРУ задержали подозреваемого в обучении напавших на «Крокус» террористов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По предварительной информации, он опознал двоих из четырех нападавших.

Американские спецслужбы задержали предполагаемого инструктора боевиков, которые совершили террористическую атаку на «Крокус Сити Холл». Как утверждает министерство юстиций США, подозреваемый признал свою вину и опознал двоих исполнителей теракта.

Задержанного зовут Мохаммед Шарифулл, однако среди радикальных исламистов он более известен под псевдонимом «Джафар». Согласно имеющимся данным, он является членом филиала запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.

Изначально Джафар был задержан ЦРУ по подозрению в организации взрыва в кабульском аэропорту, который произошел четыре года назад, однако в ходе допроса он признался, что он также занимался обучением террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» и даже опознал двух из четверых арестованных в России исполнителей теракта.

Подозреваемый был задержан в Пакистане и экстрадирован в США. На данный момент он ожидает суда — ему грозит пожизненное заключение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у «Крокус Сити Холла» начали возводить мемориал в память о жертвах теракта.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ