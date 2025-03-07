«Стрем»: Митрошина перед задержанием высмеяла неплательщиков налогов

Фото, видео: Instagram*/alexandramitroshina

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Блогер направляла доход от своих курсов на счета трех ИП.

За несколько часов до ареста блогер Саша Митрошина записала видео, в котором сказала, что не платить налоги — «стрем». Это видео последнее в профиле девушки.

Блогер-миллионик Александра Митрошина была задержана сегодня на территории Краснодарского края. Уголовное дело было начато против нее в день задержания. Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. На данный момент неправомерный доход насчитывает более 127 миллионов рублей.

Обвиняемую в кратчайшие сроки перевезут в Москву.

Стоит отметить, что следственных действий по уголовному делу в отношении Митрошиной уже проводились в марте 2023 года. Тогда ее подозревали в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.