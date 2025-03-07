«Стрем»: Митрошина перед задержанием высмеяла неплательщиков налогов
Митрошина перед задержанием высмеяла неплательщиков налогов
Фото, видео: Instagram*/alexandramitroshina
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Блогер направляла доход от своих курсов на счета трех ИП.
За несколько часов до ареста блогер Саша Митрошина записала видео, в котором сказала, что не платить налоги — «стрем». Это видео последнее в профиле девушки.
Блогер-миллионик Александра Митрошина была задержана сегодня на территории Краснодарского края. Уголовное дело было начато против нее в день задержания. Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. На данный момент неправомерный доход насчитывает более 127 миллионов рублей.
Обвиняемую в кратчайшие сроки перевезут в Москву.
Стоит отметить, что следственных действий по уголовному делу в отношении Митрошиной уже проводились в марте 2023 года. Тогда ее подозревали в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.