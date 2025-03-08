«Живу как фифа»: Баста рассказал об отношении к своей команде

Баста признался, что ругается на своих сотрудников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В технической группе певца остаются только обладатели терпеливого нрава.

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, заявил, что успех любого исполнителя зависит от отобранных им работников. Об этом он сообщил в интервью Сергею Минаеву, опубликованному в Telegram-канале.

«Я не верю в успех без команды. Если честно, я живу как фифа: приехал, все уже готово, настроено, все меня ждут. Вышел, спел, уехал. Красота!» — признался в комфортных условиях для осуществления творческой деятельности исполнитель.

Баста добавил, что несмотря на старания его команды, он регулярно повышает на нее голос, для чего использует специальный маленький микрофон.

«В плане музыки я тиран. Орать могу беспощадно просто. В моей команде остаются люди со стальными нервами и психикой», — объявил певец главный критерий отбора для кандидатов, желающих сотрудничать с ним.

Собственной вспыльчивости Баста боится и сам: все, что он произносит в миниатюрный передатчик звука на сцене, он называет «страшными вещами», которые записывать не стоит. Подобное поведение музыкант объясняет стремлением не обмануть доверие зрителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Баста заплатил рэперу Гуфу за первое выступление.