«Матерь бложью» Митрошину задержали на Кубани

Фото, видео: Telegram/Блог Саши Митрошиной о блогинге, эмиграции и котах/mitroshinablogging; Instagram**/alexandramitroshina

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Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере.

Сотрудники силовых структур остановили блогера-миллионика Александру Митрошину на территории Краснодарского края 7 марта. Соответствующую информацию получил 5-tv.ru от представителей Следственного комитета по Москве.

По текущей информации, уголовное дело было начато против Александры Митрошиной в день задержания. Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. На данный момент неправомерный доход насчитывается на сумму более 127 миллионов рублей.

По версии следствия, блогер придумала схему махинаций, согласно которой сделала легальной часть неправомерного дохода путем скупки квартир в столице.

По последним сведениям расследование все еще идет. Обвиняемую в кратчайшие сроки перевезут в Москву.

Известно, что в 2023 году Митрошина уже попадала под статью из-за неуплаты налогов. В прошлый раз долг насчитывал более 120 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минюст РФ внес изменения в реестр иностранных агентов. В реестр попал блогер и бывший офицер КГБ Сергей Жирнов*, но были исключены компании «Викимедиа РУ» и ООО «Вольные люди».

* — признаны в РФ иноагентами.

** - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.