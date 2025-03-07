Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Президент США раскрыл неудобную правду для Европы.

Россия буквально «разносит» украинских боевиков в зоне действия спецоперации. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Действующий американский лидер призвал представительства Москвы и Киева немедленно начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, пока «не стало слишком поздно».

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно „разносит“ Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных санкций против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня», — написал глава США в блоге.

Однако предполагаемые антироссийские ограничения коснутся банковского сектора. Американский президент еще рассматривает вариант введения тарифов против России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что нормализация сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами обязана предполагать снятие санкций. Он также сообщал, что вести разговоры об отмене санкций пока преждевременно, так как сторона США не делала никаких официальных заявлений по этому поводу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что не РФ вводила ограничения. Более того, Москва продолжает настаивать о незаконности и неправомерности санкций, введенных Вашингтоном.