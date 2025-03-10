Не думает останавливаться: Овечкин снова забил, до рекорда Гретцки восемь шайб

Фото: Reuters/Geoff Burke

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До конца регулярного чемпионата НХЛ всего 18 матчей, но российский форвард идет с опережением графика.

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил очередную шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он отличился в домашней игре против «Сиэтл Кракен». Теперь от рекорда канадца Уэйна Гретцки Овечкина отделяют восемь шайб.

Встреча прошла в ночь на 9 марта в Вашингтоне и завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:2. Для Александра Овечкина эта шайба стала 886-й в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере и 33-й в нынешнем сезоне.

Александр Овечкин все ближе к рекорду по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который в середине 1990-х установил Уэйн Гретцки. Канадец забросил 894 шайбы. Чтобы установить собственный рекорд, Овечкину нужно забить девять голов.

«Вашингтон» проведет еще 18 матчей до конца нынешней «регулярки» НХЛ. Аналитики лиги утверждают, что исторический момент, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, может произойти 11 апреля, когда столичный клуб будет играть на своем льду против «Каролины Харрикейнз».

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс». Встреча пройдет 12 марта и начнется в 5:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Овечкин будет делать пожертвование в фонд борьбы с детской онкологией после каждой заброшенной шайбы, а «Вашингтон Кэпиталз» будет удваивать эту сумму.