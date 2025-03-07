Идите до конца: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 марта

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Таролог Карина Борисова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Карина Борисова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 10 по 16 марта.

Основная энергия недели (Карты Таро — Четверка Жезлов, Рыцарь Мечей)

5-tv.ru

Самые хорошие новости приносит нам карта Четверка Жезлов. Она говорит о том, что на ближайшую неделю вы выбрали верный путь в своей жизни, но сворачивать с него куда-либо — нельзя. Вы полностью будете контролировать ситуацию, все свои действия и намерения.

Продолжайте мыслить рационально, двигаясь к тому, чего хотите именно вы. Доверяйте своему сердцу и слушайте свою интуицию. Вас могут пытаться запугивать токсичные люди вокруг, но важно остаться верным самому себе и не слушать лже-советчиков.

Рыцарь Мечей предупреждает — иногда нужно включить в себе хитрость и независимость. Если будете проявлять высокий уровень интеллекта и замечательные ораторские данные, то успех в делах обеспечен.

При желании можно кого-угодно убедить в чем-угодно, поэтому активно участвуйте в дискуссиях и идите до конца в своем мнении. Не опускайтесь до мелочности и стремитесь к успеху.

Прогноз финансов недели (Карты Таро — Мир, Десятка Жезлов)

5-tv.ru

Вообще, карта Мир — не про деньги. Поэтому в ближайшее время финансового благополучия можно не ждать. Пока не получится придумать новые способы заработка, поэтому пришло время проанализировать свои чувства и мысли, разобраться в себе.

Подумайте, что мешает вас стать финансово независимым человеком? Кто-то, возможно, позволяет себе излишнюю импульсивность в покупках.

Спасает Десятка Жезлов! Вы готовы идти к своей цели, у вас есть решимость. Однако придется приложить немало усилий, чтобы получить желаемые средства.

В первую очередь задумайтесь о работе над своими ошибками, которую просто необходимо выполнить, чтобы добиться хорошего и стабильного заработка. Однако не стоит ввязываться в сомнительные авантюры и финансовые предприятия.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Страшный Суд, Туз Мечей)

5-tv.ru

Грядут неприятности в отношениях. Но Страшный Суд немного смягчает их — есть шансы избежать развода. Один из партнеров в браке может чувствовать серьезную вину перед другим.

Он что-то скрывает — вероятно, измену или очень некрасивый поступок в отношении к любимому. Необходимо разобраться в вопросе и попробовать простить близкого. Чтобы не погрязнуть в пучине обид и ненависти, постарайтесь разобраться в себе.

Туз Мечей говорит о том, что все тайное становится явным, и это время пришло. Вы наконец увидите трезвым взглядом, как относится к вам партнер.

Может быть, поймаете на измене или раскроете серьезное вранье. B союзе, где эмоций и чувств уже нет, произойдет разрыв. Если есть любовь и желание развивать свои чувства — вас ждет примирение.

Ho также может произойти прозрение. Тот, чьи чувства вы не замечали, наконец-тo сможет стать желанным и любимым вами.

Прогноз в сфере здоровья на неделю (Карта Таро — Королева Жезлов)

5-tv.ru

Королева Жезлов поздравляет — вы будете чувствовать себя максимально хорошо на неделе. Даже если возникнет небольшая простуда, то вы очень быстро пойдете на поправку. Карта обещает скорейшее восстановление и реабилитацию.

Кроме того, многие женщины могут получить радостную и долгожданную весть о наступившей беременности.

Совет на неделю (Карты Таро — Восьмерка Жезлов, Колесница)

5-tv.ru

Возможно, вы чувствуете опустошенность, так как не можете понять, чем стоит заняться. Восьмерка Жезлов советует обратить внимание на искусство. Не все получится сразу, на какие-то навыки нужно будет потратить какое-то количество времени. Но не стоит отчаиваться — нужный результат не заставит себя ждать.

Старший Аркан Колесница, как правило, выпадает победителям по жизни. Даже если сейчас кажется, что какиe-тo дела идут неправильно или не так, как вам хочется, в итоге все обернется в лучшую сторону. Важно лишь верить в хороший исход и продолжать работать.

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