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Президент Сербии провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свой визит в Москву на День Победы. Об этом сербский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечает Вучич, разговор двух лидеров получился «хороший и содержательный».

«Очень хороший разговор с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества и подтверждение предстоящей встречи 9 мая в Москве», — написал президент Сербии в социальных сетях.

К слову, принял приглашение Владимира Путина на празднование 80-летия Победы и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Отмечалось, что он приедет в Россию с большой делегацией.

Председатель КНР Си Цзиньпин тоже посетит Москву 9 Мая. Известно, что он принял приглашение российского лидера еще 10 февраля. В ответ он пригласил Путина в Китай на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне против Японии.

Среди других гостей также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, палестинский лидер Махмуд Аббас, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что квест к 80-летию Победы стартовал во Ржеве.