«Осадок остался»: Кудрявцева приняла извинения от назвавшего ее тварью Андреасяна

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Конфликт знаменитостей длился с 2021 года.

Телеведущая Лера Кудрявцева приняла извинения режиссера Сарика Андреасяна, назвавшего ее тварью в 2021 году. Об этом стало известно из ее блога в сети.

«Я человек совершенно не злопамятный, но, как говорится, „ложечки нашлись, а осадочек остался“ — это то, что было до дня теперешнего», — написала звезда.

Все началось в 2021 году на фестивале «Новая волна», где Лера Кудрявцева, известная своим острым чувством юмора, решила пошутить на сцене. В одной из своих реплик она упомянула работы Андреасяна, намекнув, что в них «хорошего мало». Шутка, казалось бы, безобидная, но она задела режиссера, который не привык молчать в ответ.

Сарик Андреасян, известный своей прямотой, ответил Кудрявцевой в своем блоге. Его слова были настолько резкими, что вызвали шок не только у самой Леры, но и у ее подписчиков.

«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала?» — написал он в своем блоге в сети.

Он также отметил, что Лера и весь российский шоу-бизнес «морально устарели». Эти высказывания мгновенно разлетелись по сети, вызвав бурные обсуждения среди поклонников и критиков. Конфликт вышел за рамки личной перепалки, став поводом для разговоров о том, как легко в шоу-бизнесе перейти грань между юмором и оскорблением. Многие задавались вопросом: почему такие ситуации часто заканчиваются публичными скандалами, а не конструктивным диалогом?

Однако время лечит даже самые глубокие раны. Недавно Сарик Андреасян в интервью Елене Ханге публично извинился перед Лерой Кудрявцевой. Он признал, что был неправ, и назвал телеведущую «умной, доброй и прекрасной женщиной».

«Я, как мужчина, не должен был срываться на ней. Честно, я извиняюсь», — также заявил режиссер.

Лера Кудрявцева отреагировала на извинения Сарика Андреасяна с достоинством. Она не только приняла его слова, но и проявила зрелость, показав, что умеет прощать и двигаться дальше, несмотря на прошлые обиды.

«Я человек совершенно не злопамятный, но, как говорится, „ложечки нашлись, а осадочек остался“ — это то, что было до дня теперешнего», — написала Кудрявцева в своем блоге в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лиса из BLACKPINK не может оплатить съемки клипов.