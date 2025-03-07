Мировой рекорд: в Иране спортсменка сдвинула с места 18-тонный самолет

Фото: EDUARD KORNIYENKO/ТАСС

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Воздушное судно для испытания предоставили правоохранительные органы.

Иранская спортсменка Гити Мусави сдвинула с места самолет весом 18 тонн, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Mehr.

Местные правоохранительные органы оказали поддержку Мусави, предоставив ей воздушное судно для испытания.

Известно, что рекордсменка проживает в городе Тебриз. На протяжении трех лет она ежедневно посещала тренировки, которые длились по два-три часа. Занятия проходили под руководством профессионалов.

«Я уже давно серьезно занимаюсь спортом, ранее мне удалось перетащить грузовик», — рассказала она.

По рукам Гити, как она сама отмечает, можно сразу понять, сколько усилий было приложено для достижения цели. Кроме того, спортсменка хотела развеять миф о слабости женщин, доказав, что они сильные, решительные и уверенные в себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Дзен» установил рекорд по числу испеченных блинов, который был зафиксирован в Книге рекордов России. Событие произошло в московском гастропространстве «Три вокзала. Депо» на праздновании Масленицы.

За час было испечено 1 065 блинов, для приготовления которых потребовалось 331 яйцо, 84 литра кефира, 51 килограмм муки и шесть килограммов сахара.