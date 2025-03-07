Малыши спасают? Как рождение детей отражается на ментальном здоровье женщин

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

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Ученые проанализировали данные более 55 тысяч представительниц прекрасного пола.

Ученые выяснили, что рождение детей уменьшает риск развития психических расстройств у женщин. Информацию об исследовании Сучжоуского университета опубликовал журнал Journal of Affective Disorders (JAD).

Было проанализировано более 55 тысяч данных женщин из британского биобанка. Ученые обнаружили связь между развитием ментальных недугов и количеством детей, которых родила женщина. Оказалось, что одна подаренная жизнь снижает вероятность появления депрессии или биполярного расстройства на 30% относительно тех, кто еще не стал матерью.

При появлении второго малыша риски развития психических расстройств становятся еще меньше. Однако начиная с третьего наследника, наблюдается обратная тенденция. В некоторых случаях многодетность, напротив, приводит к ментальным заболеваниям.

Учеными учитывались разные факторы, способные повлиять на результаты исследования: пол, возраст, уровень образования и дохода, а также состояния здоровья. В публикации подчеркнули, что была обнаружена лишь связь, а причины и следствия такой зависимости еще только предстоит выяснить.

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