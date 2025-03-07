Умерла актриса из сериала «Спасателей Малибу» Памела Бах-Хассельхофф

Фото: www.globallookpress.com/Kevan Brooks/ADM/Capital Picture

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Знаменитости было 62 года.

Умерла актриса Памела Бах-Хассельхофф. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам инсайдера, звезда сериала «Спасатели Малибу» покончила с собой, но предсмертной записки Хассельхофф не оставила. Памеле было 62 года.

Бывший муж знаменитости, актер Дэвид Хассельхофф попросил общественность не беспокоить членов его семьи в это непростое время.

«Наша семья глубоко опечалена недавней кончиной Памелы Хассельхофф. Мы благодарны за проявления любви и поддержки в это трудное время, но мы просим уважать наше право на частную жизнь, пока мы скорбим и переживаем этот сложный период», — сказал экс-супруг артистки.

Знаменитости состояли в браке с 1989 по 2006 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер режиссер-документалист, создатель программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе.