«Окружена пятью мужчинами»: Прохор Шаляпин необычно поздравил женщин с 8 Марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Певец рассказал, какие подарки девушкам дарит сам.

Певец Прохор Шаляпин пожелал каждой женщине быть окруженной минимум пятью мужчинами. Так артист поздравил прекрасный пол с наступающем Международным женским днем в издании Lenta.ru.

«Желаю каждой женщине, чтобы она была окружена минимум пятью мужчинами, которые засыпят ее подарками и цветами», — сказал исполнитель.

По словам знаменитости, дать универсальный совет всем мужчинам по поводу подарка для его женщины невозможно. Так как каждая девушка имеет разные запросы, а у мужчины — разные возможности. Поэтому главное, по мнению Шаляпина — это внимание и любовь.

Самым необычным презентом, который преподносил сам певец, стала поездка с «барышней» в поле, где ветер развивал ее волосы. Главное в этом случае — слова про то, что ты подарил ей весь мир и все звезды. Однако в большинстве случаев Прохор ограничивается безделушками и косметикой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин раскрыл рецепт счастливой жизни.