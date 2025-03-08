Чудом выжили: на тротуаре лихач едва не сбил мать с коляской в Новосибирске
Водитель чуть не сбил мать с коляской в Новосибирске
Фото, видео: 5-tv.ru
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В результате ДТП автомобиль врезался в магазин, разрушив бетонное крыльцо. Сам водитель, по словам очевидцев, не пострадал.
Шокирующие кадры поступили из Новосибирска, где лихач на полной скорости вылетел на тротуар.
Сначала гонщик двигался по выделенной полосе, а потом, видимо, чтобы избежать столкновения на перекрестке с другой машиной, совершил опасный маневр и оказался на пешеходной зоне.
Там он едва не снес мать с коляской. И буквально за секунду от удара смог увернуться мужчина с собакой.
После этого машина врезалась в магазин. В итоге бетонное крыльцо разрушено, легковушка — вдребезги. Водитель, по словам очевидцев, остался цел.