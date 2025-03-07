Итоги второго тура выборов в Абхазии подвели на брифинге в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Они прошли строго в соответствии с законодательством Республики.

Выборы президента Абхазии проходили строго в соответствии с законодательством республики. Об этом заявили на брифинге, посвященном итогам наблюдения за вторым туром.

Мероприятие провели члены Общественной палаты России — ее представители принимали участие в наблюдении. За порядком на избирательных участках следили специалисты почти со всего мира.

«За выборами также наблюдали представители из 41 страны, также порядка 100 человек от России — большая миссия ЦИК России. Присутствовали и большое количество национальных наблюдателей, причем не только от кандидатов — до трех человек от одного кандидата присутствовали на каждом участке. Ну и от независимых местных некоммерческих организаций. Мы их видели на участках, мы с ними общались», — сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.

Выборы в Абхазии признаны состоявшимися при явке почти 70%. Избранным президентом стал Бадра Гунба, набравший около 55% голосов.