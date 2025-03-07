Новые проблемы у Зеленского? Венгрия заблокировала заявление ЕС о помощи Украине

Фото, видео: ZUMA Press Wire/ТАСС; 5-tv.ru

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При этом европейские лидеры одобрили масштабный план милитаризации на 800 миллиардов евро, демонстрируя раскол в подходах к безопасности и финансированию обороны.

Саммит Евросоюза не смог принять заявление о помощи Украине. Как и ожидалось, европейцы не договорились с Венгрией, которая, как и раньше, выступила против накачки киевского режима оружием.

«Мы не поддержали документ, в котором говорится о продолжении войны, о том, что Украину надо усилить, чтобы она могла воевать дольше. Это полностью противоречит позиции Венгрии, ориентированной на мир. Как мне кажется, деньги, которые страны ЕС хотят отправить Украине — это сумма, которую не выдержит экономика Евросоюза и экономика Венгрии тоже», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В результате Брюсселю пришлось отложить вопрос помощи Украине до следующего саммита, который должен пройти через две недели.

Впрочем, кое-что европейцы все же смогли согласовать, а именно срочный план милитаризации на 800 миллиардов евро.

Это в четыре раза больше годового бюджета всего Евросоюза.

Однако о финансировании в Брюсселе не договорились. Не одобрили даже предложение предоставить кредиты на оборону общей суммой до 150 миллиардов евро.

Тем не менее, аналитики Bloomberg уже заявляют, что милитаризация может обойтись Европе гораздо дороже, чем она планирует.

Например, ЕС придется преодолеть зависимость от США в сфере логистики, разведки и систем вооружений. На это европейцы могут потратить более пяти лет.

И даже так, по словам экспертов, полностью преодолеть зависимость от Штатов не получится, ведь долгое время европейцы не инвестировали в военно-промышленный комплекс. Численность войск неуклонно падала, а склады опустошались из-за поставок оружия Украине.