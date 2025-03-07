На высоте 1700 метров: в Сочи спасли застрявших на горе туристов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Их эвакуировали вертолетом.

Появились головокружительные кадры из Сочи, где спасали туристов, застрявших на высоте 1700 метров. Два сноубордиста выехали за пределы курортной трассы и катались по склону горы Аибга. Они спустились к замерзшему водопаду, где один оказался на краю обрыва и не смог оттуда выбраться из-за льда. Второй райдер едва успел затормозить на скале.

На помощь им направили вертолет. Посадить его было негде, поэтому машина зависла в воздухе, пока спасатели спускались за туристами с высоты более 20 метров. Туристов подняли на борт. Оба приехали в Краснодарский край из Москвы.

Их эвакуировали вертолетом в Сочи, помощь врачей не потребовалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туроператорам, которые являются членами Ассоциации туроператоров России (АТОР), не поступали от пребывающих в Таиланде туристов сообщения о заболевании лихорадкой денге.