В Москве завершился турнир «Гран-при» Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой

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На международные соревнования съехались лучшие гимнастки из 20 стран.

Лучшие гимнастки России и еще двух десятков стран собрались в Москве. В столице завершился турнир «Гран-при» Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой.

С начала года это первые международные соревнования в России, которые проходили по новым правилам. И особое внимание теперь к технике и артистизму.

Борьба напряженная, но российские гимнастки показали непревзойденный уровень подготовки. Корреспондент «Известий» Николай Иванов все увидел.

Триумф изящества, пластики и музыкальности. Благородство линий.

«Гран-При» Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой. Турнир международный, 20 стран-участниц, плюс команда Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация». Очень важный момент за кулисами.

«Поддержать гимнасток приехала олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Дать совет и зарядить позитивом перед выступлением. Ее слова — это очень мощный стимул для всех гимнасток», — говорит Иванов.

Яна Заикина из Волгограда выступает за «Небесную грацию» в категории юниорок.

«Не разрешаю допускать здесь ошибки. Не разрешаю! Вот как хочешь, так и делай», — дала установку президент Международной Ассоциации клубов «Небесная грация», олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Для каждой гимнастки особые слова.

«Как ты в мяче классно скрутила, Каролин. Шикарно крутишь! Вспоминай мяч и все. Чего, элементы у вас все переходят в другие виды», — говорит Кабаева воспитаннице Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Каролине Тарасовой.

«Ее поддержка мне очень помогает. Когда она приходит, сразу хочется тренироваться, она меня мотивирует. Она не ругает — она дает правильные наставления», — рассказывает Тарасова.

А потом еще искренне переживает за девчонок.

И такая поддержка, разумеется, работает! У «Небесной грации» — россыпь наград. Это результат труда большой команды: тренеров, хореографов, психологов.

Это первые международные соревнования в России по новым правилам в этом году. Больше внимания артистизму, эмоциям.

«Так гимнастки могут выразить себя, показать разные образы, абсолютно разные упражнения», — заявила главный судья «Гран-при» Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой Евгения Финкельштейн.

Что касается эмоций, они тут зашкаливают. Что на ковре, что за кулисами.

«Вы знаете, артистизм — да, добавился, но и добавилась сложность. У кого нет сложности, тот не может соревноваться», — отметила двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева.

Команда «Небесной грации» на международном турнире борется с гимнастками из других стран. Впервые такой уникальный формат опробовали на Играх БРИКС в Казани. Для гимнасток выступление в составе «Небесной грации» — возможность состязаться с сильнейшими спортсменками. Борьба сумасшедшая.

«Наверное, эта атмосфера от Алины, которую я знаю с десяти лет, которую я видела в Японии на чемпионате мира и назвала ее сразу лучезарной девочкой», — считает заслуженный тренер России и СССР Ольга Буянова.

Два серебра у Ники Резник, она выступает за юниорок. Серебро в многоборье и у Вероники Малининой, преюниорки. А золото у Элины Барсуковой — она представляет Россию.

«Волнение было чуть-чуть, но не сильное. Я говорю себе, что я все смогу, все получится, у меня все отработано», — заявила победительница многоборья среди преюниорок на «Гран-при» Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой Элина Барсукова.

Фаворитка и любимица публики — Мария Борисова. Она не подвела: завоевала золото среди сениорок в многоборье и четыре золота в финале с обручем, мячом, булавами и лентой.

Алина Кабаева помогала Маше перед выходом на ковер.

«После чемпионата, так как я стала чемпионкой России, важно было не опуститься вниз, подтвердить свое звание. И я думаю, что у меня это хорошо получилось», — рассказала Борисова.

Мы узнали секрет успеха Маши Борисовой от ее мамы. Совет, который актуален не только для спортсменов.

«Важно не сколько раз ты упадешь, а сколько раз встанешь. И главное — никогда не падать на колени», — рассказала мать Марии Ольга Борисова.

Для иностранных гимнасток выступление на «Гран-при» — возможность посоревноваться с лучшими. Лучшие — это спортсменки из России.

«Я люблю художественную гимнастику за то, что она очень красивая, эластичная», — говорит канадская гимнастика Эмилия Гончарова.

«Этот турнир дает мне много возможностей, мои папа и мама гордятся мной», — отметила Сусана Вальбуэна из Венесуэлы.

«Групповички» «Небесной Грации» завоевали два серебра и золото. А ведь команда тренируется совсем недавно.

«Прошли такой, скажем так, короткий, но нелегкий путь. И они, конечно, справились сегодня, на сегодняшний день. Выступили так, как они могут выступить», — подчеркнула тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Анна Усцова.

А состязаться пришлось с сильнейшими гимнастками, которые представляют Россию.

«Добавилось больше артистики, больше где-то можно потанцевать, показать себя с другой стороны», — рассказала член юниорской сборной России, выступавшая в групповых упражнениях Софья Лобова.

Медали — это еще не все. Благотворительный фонд Алины Кабаевой наградил гимнасток сертификатами в трех номинациях: «за волю к победе», «артистизм» и «элегантность».

А также победителей и призеров в отдельных видах и среди «личниц», и среди «групповичек». Кстати, Алина Кабаева никогда не отказывает юным гимнасткам в общении за кулисами.