Фото: ВКонтакте/Группа режиссёра Андрея Дутова/russkazi

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Одному из создателей программы «Человек и закон» было 87 лет.

Умер режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе. Об этом сообщила кинокомпания «Синтез-Интера», с которой он сотрудничал в последние годы.

«Не стало Вахтанга Евгеньевича Микеладзе, режиссера-документалиста, лауреата Госпремии СССР <…> Мы учились у него стойкости и умению работать и делать кино с Большой буквы!», — написала пресс-служба кинокомпании.

Микеладзе было 87 лет. За свои 53 года творческой жизни документалист создал более 2,5 тысячи фильмов, а также получил около 500 премий и призов.

Одни из самых известных его творений — это программа «Человек и закон» и цикл передач «Документальный детектив».

Будущий режиссер родился 16 июня 1937 года в Москве. В 1965 году Микеладзе окончил ВГИК. После института он работал в студии научно-популярных фильмов в Тбилиси. В 1980-х вернулся в родной город.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов. Кинематографисту было 48 лет. В последнее время Шерстобитов жаловался на аритмию, а 28 февраля был госпитализирован.