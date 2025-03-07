Силы ПВО РФ за неделю сбили 21 бомбу JDAM производства США

Фото: AP/ТАСС

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Также российские военные уничтожили 637 беспилотников ВСУ.

За неделю силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 21 бомбу JDAM производства США и 637 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 637 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Кроме того, за это время в зоне боевых действий в плен сдались 35 боевиков.

Всего с начала СВО российская армия уничтожила более 45 тысяч беспилотников, свыше 20 тысяч танков и 32 тысячи едениц специальной военной автомобильной техники, а также 22299 орудий полевой артиллерии и минометов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР