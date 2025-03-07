«Мужчины странно разглядывали»: Чеботина о неприятных инцидентах на концертах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Певица с пониманием относится к желанию гостей раскрепоститься.

На концертах исполнительницы хита «Солнце Монако» Люси Чеботиной иногда происходят неприятные ситуации, однако в такие моменты она старается держаться уверенно. Об этом знаменитость рассказала в одном из интернет-шоу.

Она призналась, что во время ее выступлений не все слушатели могут сдержать свои эмоции. Бывают случаи, когда люди буквально вырывают микрофон из ее рук и начинают говорить тосты. Однако певица всегда старается выйти из таких ситуаций «мило и без конфликтов».

Случается и такое, что во время концертов мужчины перебарщивают со спиртными напитками, подходят к сцене и начинают смотреть на Люсю «очень странно». Но даже в такие моменты артистка не испытывает сильного дискомфорта, поскольку в ее команде много мужчин, способных ее защитить.

Несмотря на это, Чеботина отмечает, что любит всех своих поклонников. Она подчеркнула, что ее публика — интеллигентные люди. Кроме того, она с пониманием относится к желанию гостей раскрепоститься.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, получала ли Люся Чеботина ужасные подарки.