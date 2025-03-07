«Грубые нарушения»: китайское кафе в Благовещенске закрыли из-за отравления пятерых гостей

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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У посетителей заведения нашли острую кишечную инфекцию.

В Благовещенске из-за отравления пяти клиентов закрыли кафе китайской кухни. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Амурской области.

В ведомстве отметили, что были установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. А у отравившихся посетителей заведения обнаружили острую кишечную инфекцию.

Владельцы кафе не смогли предоставить документы, которые подтверждают безопасность и качество продуктов, из которых изготавливались блюда.

Кроме того, были зафиксированы грубые нарушения — отсутствие маркировки на продуктах, мытье посуды без применения специальных дезинфицирующих средств, отсутствие медицинских книжек у сотрудников заведения. В ходе проверки также обнаружены полуфабрикаты и сырье сомнительного происхождения.

К слову, прежде из-за найденной кишечной палочки было закрыто заведение сети «Братья Караваевы» в Москве. Кафе, расположенное у станции метро «Белорусская», закрыли на 60 дней.

Проверка была организована после отравления одного из посетителей. В результате специалисты выявили нарушения требований технических регламентов к условиям хранения пищевой продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в хабаровской школе отравились 25 детей.