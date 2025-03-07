«Скальпель вместо топора»: Трамп серьезно ограничил полномочия Маска

Фото: Brandon Bell/AP/TASS

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Американский президент созвал чиновников администрации, чтобы прояснить роль бизнесмена.

Президент США Дональд Трамп призвал предпринимателя и главу нового ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илона Маска действовать осторожнее при увольнении штата департамента. Об этом американский лидер рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мы говорим «скальпель» вместо «топора», — написал он.

При этом Трамп подчеркнул, что сокращение необходимо в федеральных ведомствах. Но необходимо сохранять самых лучших и продуктивных сотрудников.

По мнению издания Politico, подобное сообщение можно расценивать как первый шаг по ограничению Маска по кадровым вопросам. Уточняется, что Трамп созвал чиновников администрации, чтобы прояснить роль Маска. Он уполномочен давать рекомендации, но не принимать одностороннее решение.

Издание подчеркнуло, что предприниматель во время совещания признал, что допустил в своей работе некоторые промахи. Вместе с тем сам Трамп заявил, что DOGE не принимает поспешных решений и была проделана потрясающая работа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Илон Маск обеднел на 111 миллиардов долларов.