Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Вики

Фото, видео: 5-tv.ru

Девочка страдает от агрессивной формы рака крови.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о маленькой Вике, страдающей от от агрессивной формы рака крови.

Ребенок нуждается в дорогостоящем лечении, на которое требуется больше 2,5 миллионов рублей. Таких денег у семьи нет, но благодаря зрителям Пятого канала удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 3 миллиона 526 тысяч 984 рубля. Этих денег хватит и на лекарственный препарат для Вики, и на лечение других подопечных фонда.

Спасибо вам большое!