Бизнесмена из Магнитогорска отправили в колонию за коммерческие махинации

Фото, видео: УФСБ России по Челябинской области; 5-tv.ru

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Его имущество на 123 миллиона рублей в данный момент арестовано.

В Магнитогорске Челябинской области суд приговорил бизнесмена к шести годам колонии за подкуп и разглашение коммерческой тайны. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Директор неизвестной фирмы за деньги помогал в продвижении интересов предпринимателей при заключении договора с ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Помимо этого, мужчина продавал третьим лицам сведенья, которые составляли коммерческую тайну ММК.

«Все эти преступные действия совершены для беспрепятственного прохождения конкурсных процедур поставщикам промышленного предприятия, заключения и исполнения контрактов на поставку товаров для производственного процесса», — говорится в сообщении.

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал бизнесмена виновным по факту совершения коммерческого подкупа в особо крупном размере, а также незаконного получения и разглашения коммерческой тайны. Мужчина был приговорен к шести годам колонии строгого режима. Помимо этого, ему необходимо выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей.

Осужденный лишен права заниматься административной деятельностью в организациях сроком на четыре года. Его имущество на сумму свыше 123 миллионов рублей обращено в доход государства.

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