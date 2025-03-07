В природном парке на Кубани вспыхнул пожар
Фото, видео: Пресс-служба ГУ МЧС РФ/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Сухая трава загорелась на песчаной косе недалеко от Анапы.
Крупный пожар вспыхнул на территории природного парка в Краснодарском крае.
Сухая трава загорелась на песчаной косе неподалеку от Анапы и пламя стремительно распространялось.
За считанные минуты огонь охватил около трехсот квадратных метров.
Первыми к тушению приступили волонтеры, им удалось сбить несколько очагов. А прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.