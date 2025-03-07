Бои за Черкасское Поречное: российские войска открывают дорогу на Суджу

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Вооруженные силы РФ усиливают наступление в курском приграничье, ведут бои за несколько населенных пунктов, стремясь вытеснить украинских боевиков из региона.

В курском приграничье российские военные наращивают давление на оборону украинских боевиков. Прямо сейчас наши силы бьются за несколько населенных пунктов и окружают группировку противника, засевшую в Судже. Подробности важнейшей операции рассказал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Суджанская трасса каждый раз встречает одинаково. С характерным красным сигналом дрон-детектора.

В небе ударные дроны Вооруженных сил Украины. Но здесь же, на трассе, уже наши войска готовят куда более грозное оружие.

Мы едем вперед, на запад. Туда, где уже третьи сутки подряд работают танкисты спецназа «Ахмат».

«Прямо сейчас наши войска забирают село Черкасское Поречное, и огневую поддержку нашим войскам обеспечивает вот этот танк Т-80, и вместе с ним работает еще целый взвод», — рассказывает Тимашев.

Танкисты работают днем и ночью, расход снарядов уже давно перевалил за сотню.

«Ты уже не думаешь о сне, ни про покушать, попить. Чисто только о работе думаешь, как бы отработать покачественнее, чтобы быстрее мы продвинулись», — заявил оператор-наводчик с позывным «Бухгалтер».

Черкасское Поречное открывает дорогу на Суджу с северо-восточного направления. От села до города всего 12 километров. Продвигаясь вперед, наши войска берут под контроль сразу две трассы — со стороны Мартыновки и Малой Локни.

Чтобы пехоте было проще зачищать село, танкисты работают практически ювелирно. Каждый снаряд ложится точно в цель.

«Там даже зачищать нечего, идут, закрепляются сразу же. Достаточно точно и массированно отрабатываем, что не остается там противника», — заявил командир танка с позывным «Хикава».

Работают охотники за дронами. Бойцы перехватывают и глушат специальными РЭБами любые ударные беспилотники, обеспечивая танкистам непроницаемый защитный купол.

«Вообще, очень интересная работа. И нужная, и интересная… Их меньше стало. Ну и врага сейчас меньше стало, и „птичек“ меньше. Потому что мы побеждаем, уничтожаем их», — заявил военный из спецназа «Ахмат» с позывным «Банкир».

Вот только киевское командование до сих пор верит, что сможет удержаться в Курской области. Правда, цена этих иллюзий — тысячи украинских боевиков, обреченных на верную смерть.