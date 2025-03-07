Глава МИД Китая назвал БРИКС надежной опорой сотрудничества Глобального Юга

Фото, видео: Максим Константинов/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ван И призвал продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны.

БРИКС стал надежной опорой сотрудничества Глобального Юга. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Он подчеркнул — объединение будет становится все сильнее, а его участники будут развивать взаимовыгодные отношения. И в качестве примера таких благоприятных связей Ван И привел сотрудничество России и Китая.

«Как бы ни менялась международная обстановка, историческая логика китайско-российской дружбы останется неизменной. Она основана на взаимовыгодном сотрудничестве, которое отвечает интересам обоих народов. Наши отношения — зрелые, устойчивые и стабильные. И не направлены против третьих стран», — сообщил глава МИД КНР.

Отдельно Ван И напомнил о грядущей 80-летней годовщине победы во Второй мировой войне и отметил, что Пекин и Москва будут продвигать правильный взгляд на историю.

Помимо этого, глава МИД Китая осудил ранее введенные пошлины США и назвал действия государства безответственными. Схожую позицию Ван И высказал и по ближневосточному конфликту.

Он указал, что любое принудительное изменение статуса сектора Газа приведет лишь к большему хаосу в регионе. Ранее неоднократно высказывались идеи о передаче контроля над анклавом Израилю или США.