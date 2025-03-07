Мужчины штурмуют Рижский рынок в Москве: очередь выстроилась с 7 утра

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Продавцы предлагают широкий ассортимент цветов.

Тысячи мужчин в эти минуты штурмуют прилавки цветочных магазинов. Для большинства пятница перед 8 Марта — это последняя возможность порадовать коллег.

В Москве главным цветочным местом стал Рижский рынок, где еще до открытия выстроились огромные очереди. Но добыть тюльпаны и хризантемы — это полдела. Еще нужно пройти испытание десятибалльными пробками

В этом убедился корреспондент «Известий» Максим Сироткин, который тоже отправился на Рижскую за весенним букетом.

«Практически невозможно подобраться на машине. Да и в дверях потом придется потолкаться. С раннего утра на рынке настоящее безумие. Протискиваться приходится буквально боком.

Сложнее всего тем, кто через эти же двери выходит с букетами в руках. Вот так вот люди входят и выходят на Рижский рынок», — показал журналист.

И все же пик продаж ожидается завтра. Своим дамам мужчины предпочитают дарить букеты именно 8 Марта.





