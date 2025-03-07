Навстречу теплу: как сервисы и проекты mos.ru помогут построить планы на весну

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

С цифровыми сервисами портала можно самостоятельно отправиться на экскурсии и лучше узнать историю столицы, провести весеннюю уборку и многое другое.

В город пришла календарная весна: продолжительность светового дня увеличивается, мартовское солнце начинает приветливо будить по утрам, а темные практичные пуховики хочется сменить на что-нибудь яркое и жизнерадостное. В столичном Департаменте информационных технологий подготовили подборку полезных цифровых проектов, приложений и сервисов, которые помогут разнообразить досуг, организовать интересные прогулки, решить важные задачи и ощутить приход первого весеннего месяца в полной мере.

«С наступлением весны появляется больше сил и энергии. Хочется отправиться на прогулку по городу с друзьями или в парк с питомцами, сделать генеральную уборку и избавиться от ненужных вещей. Все это интереснее и удобнее делать с цифровыми сервисами Москвы. Например, портал mos.ru поможет найти площадку для прогулки с питомцем или пункт приема вторсырья, заказать бесплатный вывоз ненужной одежды и книг. А онлайн-проект “Узнай Москву” разнообразит прогулки и расскажет множество интересных фактов об истории и архитектуре привычных улочек и площадей», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Для прогулок с питомцами в парках и скверах города пригодится спецпроект «В парк — с собакой» на портале mos.ru. В нем собрана подробная информация о правилах выгула домашних любимцев, а также доступна карта с адресами специализированных площадок для питомцев во всех районах столицы. При этом важно не забывать, что весна — это время плановой вакцинации питомцев против бешенства. Подготовить питомцев к загородным прогулкам и позаботиться об их здоровье и безопасности поможет городской суперсервис «Мой питомец» на mos.ru. Здесь можно изучить рекомендации ветеринаров по правильному уходу и ответственному содержанию животных, посмотреть амбулаторную карту питомца с информацией о результатах приемов, назначениях и вакцинациях.

Портал и мобильное приложение «Узнай Москву» позволяют отправиться в любое время на прогулку по любимому городу с личным экскурсоводом. Достаточно выбрать подходящий маршрут, и персональный гид по столице уже готов начать путешествие. С приложением «Узнай Москву» можно изучать архитектуру и историю в интерактивном формате, открывать для себя заново знаковые места столицы и находить спрятанные в переулках тайные сокровища города. В библиотеке проекта хранится более 290 прогулочных маршрутов, фотографии и описания 2,3 тысячи зданий, свыше 700 памятников, более 400 музеев и 490 исторических мест. На портале также можно прочитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана со столицей. А режим дополненной реальности (AR) в мобильном приложении «Узнай Москву» позволяет увидеть, как выглядели бы в современной городской застройке уникальные исторические объекты, не сохранившиеся до наших дней: Сухарева башня, Красные ворота и другие.

Тем, кто хочет увеличить свою физическую активность и заняться спортом, рекомендуется посетить портал «Московский спорт». Ресурс поможет записать ребенка на спортивное тестирование, найти тренера, соответствующего индивидуальным критериям, принять участие в увлекательных спортивных событиях. Здесь также можно присоединиться к сообществу единомышленников и записаться в бесплатные спортивные секции или на вступительные испытания в спортивные школы столицы. На портале представлены групповые и индивидуальные тренировки по различным видам спорта в каждом районе Москвы. Выбрать можно среди множества предложений: от занятий шашками и шахматами до силовых тренировок, бокса, хоккея, волейбола и плавания. Подобрать занятие по душе сможет каждый.