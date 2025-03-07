Опасен и вооружен: бывший олимпиец вошел в топ разыскиваемых ФБР преступников

Фото: Damian Dovarganes/ТАСС

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За информацию о сноубордисте из Канады предлагают немалые деньги.

Канадский сноубордист Райан Веддинг, который участвовал в Олимпийский играх, вошел в список десяти самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщает NBC News.

«Бывший олимпийский сноубордист, обвиняемый в организации транснациональной операции по незаконному обороту наркотиков, в результате которой, как утверждается, погибли четыре человека, теперь входит в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР», — говорится в материале.

Спортсмена обвиняют в организации сети по нелегальной транспортировке запрещенных препаратов. С помощью нее из Колумбии через границу с Мексикой в США и Канаду перевозили сотни килограммов кокаина. Помимо этого, Веддинг также мог быть замешан в нескольких убийствах, связанных с незаконной деятельностью.

ФБР подозревает, что сноубордист может находиться на территории Мексики. Не исключено, что он вооружен и опасен.

За любую информацию о Веддинге, которая приведет к его аресту, Государственный департамент предлагает вознаграждение в размере десяти миллионов долларов, ФБР готово заплатить дополнительно 50 тысяч долларов за сведенья.

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