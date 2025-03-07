Склад с паллетами горит в Подмосковье на площади 1 600 квадратных метров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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У здания частично обрушилась кровля.

Сотрудники МЧС России занимаются ликвидацией пожара в Московской области. Об этом сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

В микрорайоне Сходня города Химки произошло быстро распространяющиеся возгорание на складе со строительными паллетами. Уточняется, что в настоящий момент огонь бушует на 1 600 квадратных метрах. По имеющейся информации, у сооружения обрушилась кровля. Ущерб от деформации верхнего элемента покрытия фиксируется на 800 квадратных метрах.

Также представители МЧС передают, что на месте работают в оперативном режиме 49 профессиональных сотрудников, в тушении огня задействовано 15 единиц специальной техники.

Информации о возможных пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства возгорания уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Карачаево-Черкесии произошло возгорание бензовоза и АЗС на 200 квадратных метрах. Была проведена слаженная работа, и спасатели устранили огонь. Тушением очага занимались 12 человек и пять единиц техники. Пострадавших не было. Сообщалось, что причины выясняются на месте.